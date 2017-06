Historické domy Michal Vondruška nejen vlastní, ale také opravuje

Přestože Michal Vondruška žije už roky v Brně a vyučuje na jedné z pražských vysokých škol, do rodné Kroměříže se vrací každý týden: a to nejen proto, že tam vlastní kavárnu. Jako kroměřížský patriot a milovník historické architektury velkou část svého vlastního majetku investoval do historických budov právě v Kroměříži.

Dva domy, které opravil, konkrétně bývalou židovskou radnici a dům s číslem 261 na Moravcově ulici, nakoupil Michal Vondruška teprve po roce 2010, další podnikatelský záměr v tom ale nebyl.

„Mám ty budovy strašně rád. Jsou to krásné stavby, které v minulosti utrpěly nešetrnými zásahy socialistické výstavby. Já se snažím je zachovat, přestože na nájmu nijak zvlášť nevydělám. Aspoň pro ně ale něco udělám,“ říká podnikatel.

Jeho první jednání s městem přitom nebyla jednoduchá.

„Vedení radnice to myslí dobře a je vidět, že vztah k památkám mají. Stavební řízení je tu ale docela zkostnatělé. Z podnikání mám zkušenosti z větších i menších měst a vím, že čím menší město, tím komplikovanější přístup, méně nadhledu a více vrtání se v nicotnostech,“ míní Michal Vondruška.

Teď už prý ale s úředníky spolupracuje bez problémů a je městu dokonce vděčný.

„Vyloženě mi pomohli třeba při opravě fasády na bývalé židovské radnici, přispěli na okna. Na letošek pak mám přislíben příspěvek na obnovu kamenných prvků. Ta je velmi náročná, takže každá koruna dobrá,“ přiznává.

A proč si vlastně Michal Vondruška vybral právě Kroměříž? „Mám to tady strašně rád, Kroměříž a italská Siena jsou pro mě nejkrásnější města na světě,“ svěřil se.

K Brnu, kde žije, má přitom vztah spíš vlažný, přestože tam dvanáct let fungoval i v komisi rozvoje města.

Co ho na Kroměříži trochu mrzí, je prý nedomyšlenost a nesourodost architektury, především co se týče veřejného prostoru.

„Myslím, že se tu udělala spousta chyb v devadesátých letech, třeba vydláždění betonovou dlažbou, což je pro město velká ostuda. Nebo nepochopitelné řešení vývěsek a výkladních skříní. Celkově mám pocit, že ten přístup k tomu je tady dost nerovnoměrný. Já když mám historickou budovu a chci dát na fasádu skleněnou ceduli, tak trvá vyřízení půl roku. Přitom tady se všude houpou desítky plechových reklam,“ kroutí hlavou majitel kavárny, který v současnosti přednáší na stavební fakultě v Praze.

Samostatnou kapitolou je pak podle něj podloubí na Velkém náměstí.

„Ta podloubí jsou sice majetkem majitelů budov, ale stále je to veřejný prostor, což znamená, že by měla být průchozí. Že tam máme stolky, to nemusím uvádět městu, ale podloubí se budovalo pro lidi. Takhle zabedněné jej neuvidíte nikde na světě, je to totiž otřesné. První, co jsem udělal, když jsem budovu na náměstí koupil, bylo, že jsem odstranil tu všudypřítomnou ohrádku. Působí to, jako bych si k tomu měl přivázat koně,“ klepe si na čelo.

Výsledkem spolupráce města nejen s ním, ale i s dalšími majiteli domů by měla být brzká oprava známé kroměřížské Lennonovy uličky. Michal Vondruška by jí však rád dodal i novou funkci: do budoucna by měla sloužit třeba jako venkovní galerie nebo prostor pro hudební vystoupení.

„Mojí hlavní vizí je přiblížit Kroměříž mladým lidem. Líbilo by se mi tedy, kdyby i ta ulička začala žít, kdyby to už nebyla jen zkratka, průchod. Mohl by tu být jednou za měsíc trh nebo venkovní výstava. V zásadě je to ale o lidech, jestli se do toho zapojí a vyjádří názor, co by se tam tak hodilo,“ uzavírá Michal Vondruška.