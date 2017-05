Hanácké slavnosti: krále Ječmínka doprovázely stovky krojovaných

VIDEO / Už tradičně připadají na poslední květnový víkend Hanácké slavnosti, jedna z největších akcí pořádaných v Chropyni.

A také sedmnáctý ročník přilákal uplynulou sobotu kromě místních i návštěvníky z celé republiky.

Město bylo první den slavností na nohou už v devět hodin: málokdo si totiž nechal tradiční Jízdu krále Ječmínka.

Krojovaný průvod, který jezdce pokaždé provází, letos čítal přes tři stovky dětí i dospělých z různých míst regionu – a místní na tradice nezapomněli. V nejednom domě totiž jezdce a krojované Hanáky pohostili koláčky i slivovicí.

Následoval program na podiu, kde se vystřídaly dětské i dospělé folklorní soubory.

„Líbí se mi tu, hlavně je pěkné počasí. Nejlepší jsou ale dětské soubory, je skvělé, že se s dětmi pracuje, a že se udržují tradice," chválila třeba Marta Miškarová z Chropyně, která se slavností účastní pravidelně.

Akce ale přilákala i návštěvníky odjinud.

„Na Hanácké slavnosti nás sem přijel plný autobus, čtyřiačtyřicet ženských z Pardubicka. Moc se nám tu libí, nakoupily jsme si už nějaké dobroty, ale hrozně nás zaujaly také kroje i celková atmosféra, navíc tu jsou moc příjemní lidé a není to tu tak obrovské, ale naopak spíše rodinnější. My se s tím jinak setkáme leda v televizi, ale to je prostě potřeba zažít naživo," pochvalovala si pro Deník Jitka Hurtajová.

Za víc než třicet let, které město slavnosti pořádá, si je oblíbilo mnoho milovníků folkloru.

„Je to tu velice pěkné, vlastně jsem to takové ani nečekala. Byla jsem tu i předloni, kdy měli také pěkný program, ale letos je to ještě lepší. Já objíždím takové události pravidelně a tady každý rok začínám. Když to porovnám, tohle je určitě jedna z nejlepších akcí svého druhu," uznala také Antonie Rybková z Přerovska.

Někteří by však prý na slavnostech přece jen rádi viděli ještě více tradic.

„Už to nejsou Hanácké slavnosti, jaké bývávaly. Je to samá komerce, na stáncích samá trička a ponožky, řemeslná výroba téměř žádná. Dřív to bývalo naopak, paličkovalo se tu, vyšívalo, a nechyběly ukázky krojů," posteskla si přeci jen jedna z místních rodaček.

Sobotní program se protáhl až do nočních hodin, kdy se o zábavu postarala kapela Reflexy, v neděli pak návštěvníky čekal hned zrána dětský cyklistický závod a v rámci slavností hasiči pokáceli máj.

Letošní novinkou pak byla dubová socha krále Ječmínka, na které tesař pracoval během celého víkendu a po dokončení ji městu věnoval.