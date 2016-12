Firmu na předvánoční úklid? Na Kroměřížsku toho lidé využijí málokdy

Kroměřížsko – Zavolat si na předvánoční úklid firmu? Takový luxus si na Kroměřížsku dovolí jedině lidé výrazně pracovně zaneprázdnění, nebo ti kteří jsou třeba nemocní. Většina obyvatel regionu tak podle zjištění Deníku řeší gruntování vlastními silami.

Přímo domů k některým zákazníkům jezdí v Kroměříži například firma Perlička.

„Úklidů je povíce, převážně jsou to objednávky klientů, kteří nezvládají předvánoční shon, například maminky s postiženými dětmi. Muži se totiž obvykle distancují a dělají mrtvé brouky," usmála se majitelka kroměřížské firmy Lenka Macháčková s tím, že práce bývá různorodá: zaznamenávají ale prý nejčastěji úklidy, které platí dospělé děti svým rodičům v důchodovém věku.

„Děláme hodně oken, koberce, sedačky, koupelny a nesmíme zapomenout na trouby: každý chce přeci péct v čisté. Velké úklidy jsou ale spíše u klientů, kteří jsou finančně zajištění," netají se majitelka.

I do jejich činnosti se promítla nová elektronická evidence tržeb. „Pokladna nám přinesla hodně práce, spousta firem zanikla a předávaly se objekty, takže je to teď hodně náročné," říká Lenka Macháčková. Hodně práce mívá před Vánoci i paní Milena, která si uklízením po známých v Kroměříži přivydělává. „Mám to spíš jako ojedinělou nárazovku párkrát za rok, nejvíce tedy na jaře a právě před Vánoci. Obvykle jde spíš o jakousi generálku, než nějaký zdlouhavý úklid všech koutů. Takže pereme záclony, umýváme okna, luxování, mytí spotřebičů a podobné," líčí.

Lidé z Kroměřížska placené úklidy vítají, protože šetří čas.

„Než aby manželka strávila desítky hodin nad drhnutím oken, sporáku nebo praním, tak jednou za rok pozveme před Vánocemi úklid a je hotovo. Manželka sice kolikrát protestuje, že to zvládne sama, ale my chceme jako rodina být s ní, a ne aby ona doma pulírovala do zbláznění, když i tak pulíruje celý rok," usmál se třeba tatínek Pavel Valík z Holešova.

Většina lidí se ale s uklízením přeci jen popere vlastnoručně.

„Kdo si domů pozve firmu a má nohy i ruce zdravé, ten mi přijde trochu zhýčkaný a rozmazlený. Neříkám, že mám doma všechno vyšperkované, ale uklízíme pravidelně a před Vánoci nad tím strávím třeba dva víkendy a je hotovo. Napečeno a uklizeno a vím, kde co mám," shrnula za všechny například dvaačtyřicetiletá Jana Lehkoživová z Kroměříže.

