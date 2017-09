Evropský týden mobility zpestří v Kroměříži i nová akce na nádraží

Ten termín zní možná leckomu trochu nudně, osvětová kampaň k Evropskému týdnu mobility ale přinejmenším v Kroměříži letos slibuje naopak zábavu. Radnice totiž nově uspořádá třeba akci nazvanou S vláčkem o závod: tuto sobotu 16. září nabídne atraktivní program pro děti v čele s prezentací historického motoráčku Hurvínek.

Historický motoráček přezdívaný Hurvínek. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Lidé se už od pátku mohou těšit také na cyklojízdy, pěší vycházku, humanitární akci Běh naděje či na cestovatelskou besedu.

„Kroměříž se do Evropského týdne mobility zapojuje pravidelně. Rostoucí automobilová doprava ve městech tíží i nás, velkým problémem je nedostatek parkovacích míst. Rádi bychom přispěli k tomu, aby lidé v případech, kdy nutně nepotřebují jezdit autem, raději využili městskou hromadnou dopravu nebo aby udělali zároveň něco pro své zdraví a jezdili po městě na kole či chodili pěšky,“ vysvětlil kroměřížský starosta Jaroslav Němec, který nad Evropským týdnem mobility v Kroměříži společně s europoslankyní Olgou Sehnalovou převzal záštitu.

Akce začne v pátek 15. září večerní cyklojízdou do Záhlinic: sraz je v 18.30 na Velkém náměstí. V sobotu v 10 hodin se pak koná už zmíněná akce na vlakovém nádraží. „V nákladovém prostoru stanice děti mohou na kole poměřit svou rychlost s historickým vláčkem. Připraveny budou i další zábavné úkoly. Děti si budou moci prohlédnout i historický autobus Škoda 706 RTO,“ popsal cyklokoordinátor radnice Viliam Staněk. Akci spolupořádají také místní spolky Kroměřížská dráha a Kolem KM.

V sobotu v 9.30 mohou také zájemci z Velkého náměstí vyrazit na cyklojízdu do hřebčína v Napajedlech. Po cyklostezce dojedou do Otrokovic, odtud pak vyrazí výletní lodí po Baťově kanálu do Napajedel. Zpět se pojede opět lodí do Otrokovic a na kole do Kroměříže.

Na neděli je pak naplánována vycházka kolem Šlajzy s povídáním o rybách a rybářích, sraz je v 13 hodin na Velkém náměstí. Na akci se podílí Moravský rybářský svaz Kroměříž.

Jedním z vrcholů Evropského týdne mobility bude ale příští středu 20. září Den bez aut s Českým červeným křížem, který od 8 hodin na dětském dopravním hřišti připravil vzdělávací akci pro žáky 5. tříd kroměřížských základních škol.

Ve stejný den se koná i humanitární akce Běh naděje na podporu nemocných rakovinou, sraz je v 13 hodin na Hanáckém náměstí. Pro děti je připraveno zábavné odpoledne se sportovními disciplínami.

Ve čtvrtek 21. září bude pro změnu v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska připravena beseda Kodaní na kole, na které Martin Posolda přiblíží, jak se žije ve městě přátelském k životnímu prostředí. Začátek je v 16.30 hodin.

Akce k Evropskému týdnu mobility pak uzavře ve čtvrtek 28. září charitativní pochod Podzámeckou zahradou na podporu dětí s cystickou fibrózou. Registrace je od 9 hodin na piknikové louce v Podzámecké zahradě.

Evropský týden mobility chce upozornit veřejnost na problémy s narůstající automobilovou dopravou, která má negativní vliv na životní prostředí ve městech a zabírá v ulicích stále více místa. Kampaň se proto zaměřuje na propagaci udržitelných druhů dopravy. Kroměříž se jí letos účastní pošestnácté.