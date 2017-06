Dovolená se psem? Dá se sehnat i v kroměřížském regionu

Vyrazit na letní dovolenou v regionu se psem? Kdo má zájem, musí pečlivě hledat. Zatímco v některých penzionech to totiž není problém, jinde je pobyt se zvířetem naopak naprosté tabu.

Ilustrační foto.Foto: Matěj Hájek

Jedním z těch přívětivějších zařízení pro domácí mazlíčky je třeba penzion Rondo v Bystřici pod Hostýnem.

„Pokud je to nějaké menší plemeno a je pěkné počasí, tak to vůbec neřeším. Máme tu ale koberce, takže když jde o velkého psa a prší, nastává problém, protože i když se majitel o psa stará, jde to prostě cítit. Ale všechno je na domluvě, pokud je pejsek vychovaný a pán si ho pohlídá, proč ne? Já sám když někam jedu, tak se psem,“ říká provozovatel penzionu Martin Živný.

Přiznává ale, že má už i jednu negativní zkušenost.

„Jednou jsme tu měli skupinku lidí s pěti ohaři a to už bych víckrát nedovolil. Zrovna týden pršelo a byla to docela hrůza, přestože se majitelé o psy starali,“ vzpomíná. Když už ale psa do penzionu vezme, za jeho ubytování majitelé nic navíc neplatí.

Naopak do jiného penzionu v Hostýnských vrších mají psi úplný zákaz.

„Máme s tím špatné zkušenosti, kdysi nám tu majitelé tvrdili, jak je pes hodný a nakonec stejně rozkousal nějaké věci. Navíc je lidé často vodí bez náhubku a tady chodí děti a já nechci, aby se něco stalo,“ vrtí hlavou Pavel Plha, provozovatel penzionu Ovčárna na Svatém Hostýně.

Nejčastější formou ubytování se psem bývá to za příplatek.

„K nám lidé se psem určitě mohou, je to ale vázáno na poplatek od osmdesáti do sta korun podle velikosti. Na tu se ale dopředu neptáme, výsledná cena se řeší až operativně po příjezdu. Dokonce jsme tu už měli i kočku,“ usmál se třeba správce penzionu Staré Hutě ve Chřibech David Gottwald.

A podobně to funguje i v chatě na Tesáku.

„K nám psi mohou, máme stanoven jednotný stokorunový poplatek. Mezi psy už nerozlišujeme, ale majitelé s nimi mohou být pouze na vyhrazených pokojích,“ vysvětlila pro Deník tamní provozní Věra Obkráčilová.

Pejskaře uvítají také na nedalekém Trojáku.

„Ubytování se zvířaty umožňujeme za poplatek sto padesát korun a stačí to zmínit při rezervaci pokoje, abychom to věděli dopředu. Žádná speciální opatření ale neděláme, jediné kritérium, je, že pes by měl být slušnější než pán,“ směje se provozovatel horské chaty Černava Vlastimil Šebestík.

Problém není obvykle ani dovolená se psem v zahraničí: a to jak na vlastní pěst, tak s cestovní kanceláří.

„I my takové dovolené zařizujeme, ať už po České republice, nebo třeba do Chorvatska. Vždycky záleží na ubytování, do hotelu psa samozřejmě nevezmou, ale pokud jde o nějaké apartmány, bungalovy nebo karavan, tak to nebývá žádný problém. Člověk se jen musí podřídit tomu, která zařízení pobyt se psem nabízejí a nemá takový výběr. Samotný pobyt je pak samozřejmě vázán na poplatek, nejedná se ale o žádné horentní částky,“ shrnul majitel kroměřížské cestovní kanceláře Marion tour Vojtěch Formánek.