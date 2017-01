Dopravu ve Zlínském kraji ztěžují silný vítr a sněhové jazyky

Zlín - Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje silný vítr, kvůli němuž se místy na silnicích ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. Řidiči by proto měli jet velmi opatrně, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé, jen některé cesty nižších tříd na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivan Pavelek

Pro Zlínský kraj až do dnešního večera platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou sněhových jazyků, které by se měly objevovat od středních poloh, tedy asi od 400 metrů nad mořem. Vítr by měl postupně slábnout.

Minimálně do konce týdne ale budou podle meteorologů přetrvávat silné mrazy.

V kraji je skoro jasno až oblačno, teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus dva stupně. V dalších dnech se podle předpovědi ještě ochladí. V noci na středu i na čtvrtek teplota klesne až na minus 18 stupňů a denní maxima by neměla překročit minus čtyři stupně Celsia.