Dívka roku Gréta z Osíčka: Věřím, že touhle výhrou to ještě nekončí

Osíčko, Holešov – O soutěži Dívka roku původně vůbec nevěděla, nakonec se ale třináctiletá studentka holešovského gymnázia Gréta Šarochová z Osíčka stala uplynulou neděli její vítězkou. Jak sama říká, objevila ji pro ni svým způsobem ředitelka všetulského TyMy centra Jarmila Vaclachová, teď už se tedy Gréta těší na casting do moravského kola – a nesměle pomýšlí třeba i na výhru v celostátním finále.

Holešovská Dívka roku Gréta Šarochová je i ve skutečnosti moc milá slečna. Studuje víceleté gymnázium v Holešově, miluje tanec a hudbu a má sedm sourozenců.Foto: VLP / Klusáková Kristýna

Letošní Dívka roku regionu má jen doma v Osíčku pět sourozenců, další dva pak dokonce v Brně a Praze. Když se prý o soutěži dověděla, příliš neváhala.

„Přitom bych o ní ani netušila, kdyby mě paní Vaclachová neobjevila. Když jsem ale slyšela, že dívky jsou tam samy za sebe, nezastupují je rodiče a soutěží se v několika disciplínách, takže mohou ukázat talent, začalo mě to lákat. Věděla jsem, že to bude zkušenost,“ vzpomíná vítězka.

Při některých úkolech, jako byl třeba rozhovor s moderátorem, prý spoléhala na své schopnosti a nijak zvlášť se nepřipravovala.

Jiné to bylo s volnou disciplínou, která jí také asi největší měrou pomohla k vítězství a vynesla navíc i titul v kategorii Dívka Talent. Za nápadem na tanec s figurínou přitom může vlastně náhoda.

„Původně jsem totiž měla tančit se svým partnerem, ten ale nakonec nemohl. Musím říct, že tady vděčím hlavně mamince, která mě inspirovala a motivovala,“ přiznává Gréta.

Jedním dechem říká, že tanec a hudba jsou pro ni i v životě velmi důležité, dokonce uvažovala o tom, že z gymnázia odejde na konzervatoř.

ČTĚTE TAKÉ: Kvůli EET hrozil obchodu v Kurovicích konec, nově jej převezme obec

„Původně jsem tam opravdu chtěla po čtyřech letech přejít. Pak jsem si ale řekla, že chci na vysokou školu a tady k tomu dostanu špičkovou průpravu,“ uznává na svůj věk až nečekaně rozumně.

A co ji momentálně ve škole nejvíc baví? „Samozřejmě hudebka, ale zajímá mě taky biologie,“ vyjmenovává Gréta.

Soutěžní molo jí prý o minulém víkendu také pomohlo víc poznat sebe samu. „Na gymnáziu i tak různě v životě zjišťuji, co mě nejvíc baví. Dřív jsem chtěla být učitelka, popřípadě se věnovat tanci nebo zpěvu. Teď při Dívce roku jsem ale zjistila, že mě baví i předvádět se lidem. Takže přestože jsem nad něčím takovým dřív vůbec nepřemýšlela, možná bych chtěla být i modelkou. Určitě by to ale chtělo na sobě ještě hodně zapracovat,“ směje se.

O krok blíže ji k tomu může posunout už moravské kolo, na které se casting koná v dubnu. Ráda by se však probojovala mnohem dál, ideálně třeba i k celkovému prvenství v celorepublikovém finále.

Nezapomíná ale ani na skromnost, přiznává třeba, že jejím největším problémem je nerozhodnost.

„Za svými názory si sice stojím a umím si je prosadit, ale když se mám rozhodovat, tak to občas opravdu nezvládám. Na všem si hledám to dobré a pak nevím, co je lepší,“ usmála se na závěr Gréta Šarochová.

Klusáková Kristýna