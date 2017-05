Deštivé vyhlídky: týden proprší, víkend bude chladnější

Slunečné počasí, kterého jsme si užili na Prvního máje, se o týden později ve státní svátek již nezopakuje. Už včera se sluneční paprsky schovaly za mraky a zemi skrápěly dešťové kapky a podobně by tomu mělo být i po celý zbytek týdne.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Hovoří o tom tak alespoň předpověď meteorologů. „Dnes nás čeká převážně oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami," upřesnila meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu. Denní teplotní maxima by dnes měla vystoupat na 11 až 15 stupňů Celsia. Počasí jak přes kopírák pak přinese i čtvrtek. „Bude oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky. Noční teploty 8 až 4 °C. Denní teploty 11 až 15 °C," uvedla.

V pátek bude opět oblačno. Ráno se navíc objeví přeháňky, odpoledne ale budou ustávat. Ranní teploty budou mezi 4 a 8 stupni. Odpoledne budou stejné jako ve čtvrtek, tedy mezi 13 a 17 stupni.

O víkendu se mírně ochladí. Obloha bude v sobotu převážně oblačná, přechodně i polojasná, místy s přeháňkami. Ranní minima budou mezi 3 a 7 stupni, odpoledne se dočkáme 12 až 16 stupňů.

V neděli bude celý den pršet a odpolední maxima se budou pohybovat mezi 8 a 12 stupni. Podobné počasí by mělo následovat i v pondělí.

Podle Honsové je ale vyhlídka na zbytek května mnohem pozitivnější. „V období do 20. května čekáme oblačno až polojasno, občas přeháňky, ojediněle bouřky. Na frontách až zataženo a srážky četnější. Ranní teploty 11 až 5 °C. Denní teploty 13 až 21 °C," uvedla meteoroložka. Do konce května se pak teploty začnou zvolna přibližovat třicítce. „Do 31. května by mohlo být zpočátku období převážně polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Ranní teploty 13 až 7 °C. Denní teploty 20 až 26 °C," doplnila Dagmar Honsová.