Demise vlády: co vy na to?

Premiér Sobotka se rozhodl podat demisi své vlády jako cestu koaliční krize vzniklé v souvislosti s nejasnostmi kolem majetku ministra financí Andreje Babiše.

"Bylo by nejjednodušším řešením odvolat Andreje Babiše, a učinit tak z něj mučedníka, teď by to ale situaci neprospělo. Současně ale platí, že nemohu nést odpovědnost za tuto situaci. Proto volím jediné rozumné řešení, a to je, že vláda podá demisi," sdělil premiér Bohuslav Sobotka na úterní tiskové konferenci.

Podle svých slov nemůže Sobotka honit hospodské kvůli každé koruně a přitom nechat miliardáře, aby obírali stát o miliardy.

Co na Sobotkovo rozhodnutí říkají politici z regionu?

Ohlasy politiků ze Slovácka:

Ivo Valenta: Vláda měla odstoupit už dávno

Demise vlády měla podle senátora Iva Valenty přijít mnohem dřív, ne až těsně před volbami.

" Předešlo by se tak přijetí řady legislativních paskvilů, byrokratických nesmyslů a šmírování, které právě současná agrolevicová vláda zavedla," nechal se slyšet slovácký senátor Ivo Valenta.

Dodal, že praktiky odstupující vlády odnášejí všichni, nejvíce však aktivní lidé, drobní podnikatelé a živnostníci.

Petr Gazdík: Premiér se zřekl odpovědnosti a předal ji do rukou prezidenta republiky

Demise vlády premiéra Sobotky zaskočila také místopředsedu Poslanecké sněmovny a předsedu hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka.

„Je to neuvěřitelné. Překvapilo mě to, tak, jako určitě všechny obyvatele naší země. Tato vláda měla z mého pohledu málo pozitiv, ale jedním z nich byla stabilita, kterou přinášela. Premiér teď svým chováním uvrhl Českou republiku do obrovské nejistoty a to určitě není pro tuto zemi dobrá zpráva," řekl Petr Gazdík Deníku.

Premiér svým krokem podle něj předal odpovědnost do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana.

„Vzhledem k tomu, že vůbec není jisté co následné volby přinesou, tak se tento politický krok může dotknout i Zlínského kraje. Konečně se totiž v našem regionu začala projevovat stabilita, začínaly se zvedat mzdy, ovšem tato nečekaná situace může celý tento pozitivní regionální proces zarazit," doplnil Petr Gazdík.

Ohlasy politiků ze Zlínska

Oldřich Hájek: Neočekávám, že by demise vlády ohrozila ekonomický vývoj

Ekonom a regionalista Oldřich Hájek v reakci na demisi vlády: "Česká republika je pro zahraniční aktéry dlouhodobým, stabilním obchodním partnerem a ekonomika trvale roste. Nedá se očekávat, že by demise vlády mohla ohrozit další ekonomický vývoj, či ztrátu důvěry u investorů. Nicméně osobně bych očekával lehké oslabení koruny, minimálně v krátkodobém horizontu."

Poradkyně premiéra Alena Gajdůšková: Jeho postup byl nezbytný

Nejsem ve vrcholném vedení, v této chvíli pracuji ve sboru poradců pana premiéra. Informaci jsem se dozvěděla jako všichni ostatní. Jsem přesvědčena, že pan Sobotka nechtěl být nařčen z neplnění usnesení Poslanecké sněmovny. Proto tento jeho krok byl nezbytný, rozumím mu.

Nyní je několik ústavních možností, jak se bude situace dále vyvíjet. Především bude na rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, zda přijme, či nikoliv demisi vlády, zda pověří někoho jiného sestavením vlády. Od toho se bude podle mne vyvíjet další situace.

Margita Balaštíková (ANO): Sobotka jen dokázal, že není schopen vést tuto zemi

Členka rady Zlínského kraje za hnutí ANO Margita Balaštíková nad rozhodnutím premiéra Bohuslava Sobotky neskrývala překvapení.

„Úplně takové rozhodnutí jsem nečekala," přiznala.

Podle ní tak jen Sobotka dokázal, že není schopen vést tuto zemi.

„Jestliže takové rozhodnutí udělá půl roku před volbami a komunikuje takovéto věci jen přes média," odůvodnila své přesvědčení Margita Balaštíková.

Demise vlády podle ní ale nebude mít žádný dopad na Zlínský kraj a to ani projekty, které jsou již v přípravě, jako například rozpracované a připravované dopravní stavby.

„To už jsou věci, které více méně ovlivňují úředníci, nemyslím si tedy, že úterní rozhodnutí Bohuslava Sobotky by na dění v regionu mělo mít nějaký vliv," dodala Balaštíková.

S určitou mírou pochopení přistupuje k dnešnímu rozhodnutí primátor Zlína za STAN Miroslav Adámek.

„Sám jsem spravoval „pytel blech", takže vím, že je to těžké," pousmál se Adámek.

Je podle něj ale nejlepší cesta domluvou.

„Nicméně v tomto případě to asi nešlo," doplnil.

Domnívá se zároveň, že na to nejvíce doplatí voliči.

Jiří Čunek: Demise nepřinese nic dobrého

Jsem přesvědčen, že každé takovéto zemětřesení ve vládě nám nemůže sloužit k ničemu dobrému, protože ministři se zabývají svou vlastní existencí a ne prací. Myslím, ale že konkrétně nám ve Zlínském kraji nic zásadního nehrozí. Možná se některé projekty pozdrží, může dojít k prodlevě, třeba i u výstavby dálnice, ale věřím, že odborné věci se dotáhnou do konce. Vláda může v demisi fungovat klidně až do voleb, ale samozřejmě to není dobře, protože už jsme měli mnohé záležitosti rozjednány a byli jsme na mnohém domluveni.

Ohlasy politiků z Valašska:

Pavel Volčík (ANO): Věřím, že pád vlády projekty neohrozí

Poslanec Volčík Sobotkovu demisi příliš komentovat nechtěl.

„Tuto informaci jsem zaslechl a nemám, co bych k tomu řekl. Je to jeho rozhodnutí," reagoval. O tom, že by pád vlády měl negativní vliv na Valašsko, pochybuje.

„Nemyslím si, že by tato situace mohla náš region nějak ohrozit. Pevně věřím, že jakékoliv větší projekty, které jsou už v běhu, žádné změny nepocítí," uvedl Volčík.

Petr Kořenek (ČSSD): Sobotkův krok bylo jediné možné řešení

Poslanec Parlamentu České republiky, vsetínský zastupitel a Sobotkův stranický kolega Petr Kořenek reagoval na zásadní krok premiéra bezprostředně po oznámení demise.

„Já tuto čerstvou informaci vím z novin. V každém případě pokud ministr financí Babiš neodstoupil a ani některé věci nevysvětlil, je to jediný možný krok. Dalších možností mnoho nezbývalo. Je to rázné rozhodnutí, které je v pravomoci premiéra," myslí si o podání demise Kořenek.

Jakýkoli dopad na valašský region v souvislosti s odstoupením současné vlády Kořenek zásadně odmítá.

„Ne, zatím určitě ne, to uvidíme až po volbách. Teď si nemyslím, že by podaná demise měla nějaký vliv na život v regionu," konstatoval Petr Kořenek.

Ohlasy politiků z Kroměřížska:

Podle kroměřížského poslance a místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka právě kvůli takovým postupům a nevyjasněným věcem někteří lidé úplně ztrácejí zájem o politiku.

„Pro mě je to nepochopitelné a ze strany pana premiéra nevěrohodné. Nestalo se ale nic nového, on si něco naplánoval, má to být asi nějaký trik a nevím, co tím sleduje. V roce 2014, kdy podepsal koaliční smlouvu, mu pan Babiš nevadil, tehdy byl rád, že byl premiér. Teď je před koncem zoufalý z preferencí a začíná vymýšlet psí kusy," míní donedávna ještě kroměřížský místostarosta, který je uvažovanou jedničkou pro volební kandidátku hnutí ANO ve Zlínském kraji.

Podle Michaely Šojdrové je v tuto chvíli demise zbytečná.

„Ta vláda podle mě jako celek pracuje dobře a je i pozitivně vnímána. Pokud některý její člen má problémy, tak má být vyměněn on. Buď má odstoupit, nebo má být odvolán, ale nemá odcházet celá vláda. Věřím ale, že se pan premiér ještě vzpamatuje, myslím totiž, že je nezbytné, aby ta vláda mohla dokončit tento svůj silný mandát. Jejich vnitřní problémy by si vláda měla umět vyřešit a nedestabilizovat tuto zemi," zhodnotila kroměřížská europoslankyně za KDU-ČSL.

Její kolegyně v Evropském parlamentu Olga Sehnalová z ČSSD naopak míní, že demise vlády je nejčistším řešením.

„Jde o řešení dlouhodobě problematické situace ministra financí opředené pochybnostmi, která poškozovala důvěryhodnost a akceschopnost celé vlády," zdůraznila kroměřížská europoslankyně.

Oproti tomu šéf kroměřížské Agrární komory Jan Hašek, který loni na podzim kandidoval za hnutí Ano do Senátu a neuspěl až v závěrečném druhém kole, se na premiérovo rozhodnutí dívá velmi negativně.

„Myslím si totiž, že tato vláda byla úspěšná a měla svůj mandát dokončit. Politická nejistota, která nastane, bude mít určitě ekonomické dopady. Podnikatelské prostředí a národní ekonomika potřebují stabilní politické prostředí, takže demise poškodí ekonomické zájmy našeho státu," dodal Jan Hašek, který je také předsedou zemědělského družstva v Postoupkách.