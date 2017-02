Definitivní předání zámku církvi? Termín stále není jistý

Kroměříž – Do zdárného konce se blíží proces předání Arcibiskupského zámku v Kroměříži. S ním v rámci restitucí připadne církvi také Podzámecká zahrada, zatímco tu Květnou bude i nadále vlastnit stát.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eliška Lašová

O navrácení zámku a přilehlé zahrady bylo rozhodnuto už na konci roku 2015, momentálně se celý proces nachází v závěrečné fázi: přesné datum kompletního předání však ještě známo není.

„Proces je nyní ve fázi, kdy sice byly provedeny úřední náležitosti, ale ještě nedošlo k samotnému předání objektů. Datum se dojednává ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) a ministerstvem kultury. Institucí, které jsou do toho zapojeny, je víc a není jednoduché najít termín, který by vyhovoval všem,“ vysvětlil mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Ani po předání všech náležitostí nebude veškerá správa zámku a zahrady ležet na bedrech církve.

„Větší část areálu zůstává ve správě NPÚ, proto k jejímu fyzickému předání nedojde. Pro zaměstnance objektu ani jeho návštěvníky se nic nemění,“ uvedla za památkáře Simona Jurečková.

Zcela jasno ještě v tuto chvíli není ve věci Květné zahrady: tu podle stávajícího rozhodnutí zatím stát vydávat nemá, církev ale zvažovala v této věci podat žalobu.

„Květná zahrada je pro nás v tuto chvíli kapitola naprosto nezajímavá, když to řeknu nadneseně. Prostě věc, které se nevěnujeme. Pro nás je prioritní převzít zámek, převzít Podzámeckou zahradu a to, co s tím souvisí,“ shrnul Jiří Gračka.

Církev se podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého intenzivně připravuje na převzetí a na spolupráci s NPÚ, který nově nebude majitelem, ale pouze správcem.

„Toto je priorita těchto dní a měsíců, o Květné zahradě teď vůbec nepřemýšlíme,“ dodal Jiří Gračka.

Pokud jde o praktický provoz zámku, obešlo se postupné předávání bez větších komplikací a to i přesto, že jde o dlouhý a náročný proces.

„Obě instituce víceméně spolupracují už patnáct let, takže ta spolupráce je kontinuální a jde spíše o papírovou záležitost,“ poznamenal kastelán kroměřížského zámku Martin Krčma.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ