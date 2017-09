Čtrnáctý ročník Rusavské padesátky vyhráli Ital Johnny Cattaneo a Irena Berková

Celkem 621 bikerů se postavilo na start 14. ročníku bikemaratonu FORCE Rusavská padesátka. Ten zaštiťoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s rusavským starostou Bohumilem Škarpichem.

Absolutním vítězem se stal šestatřicetiletý Ital Johnny Cattaneo z profesionální stáje Wilier-FORCE, když dosáhl v 50 kilometrů dlouhém závodu s celkovým převýšením 1150 metrů, výsledného času 1:41:10. Druhou příčku obsadil se sedmatřicetisekundovou ztrátou Pavel Skalický (Kolovna KM MTB Team), bronzovou pozici vybojoval ve stejném čase Jan Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín).

Závod na okruhu mezi Rusavou, Klapinovem, Tesákem, Trojákem, Ondřejovskem s cílem na rusavském fotbalovém hřišti, se povedl i dalším regionálním reprezentantům. Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice, 1:45:08) skončil pátý, Tomáš Strnka (Bike Triatlon Sazovice, 1:46:32) osmý, Radim Hýbl ze Štítné nad Vláří (VRV Team, 1:47:51) devátý a fryštacký Radoslav Šíbl (4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem, 1:47:52) desátý.

Závod žen vyhrála v čase 2:08:34 Irena Berková ze zlínského týmu Amenity Extrem Sport. Druhou pozici brala Radka Pospíšilová z Kroměříže (T. S. Bohemia Kross Bike Team), jež byla v cíli o dvě minuty a čtyřiatřicet sekund pomalejší, bronz získala za čas 2:12:54 Martina Novotná z pořádajícího klubu TÜV SÜD Rusava Bike Team. Svatava Kučná (4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem, 2:28:17) dojela šestá, Alena Háblová (CK Salaš, 2:32:04) sedmá, Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 2:37:43) devátá a Kateřina Nábělková (Cyklosport Chropyně, 2:43:01) desátá.

CATTANEOVI SE V OKOLÍ RUSAVY LÍBILO. SKALICKÝ VYUŽIL PŘÍLEŽITOSTI. JANU FOJTÍKOVI SPADL ŘETĚZ

Cattaneo ovládl Rusavskou padesátku už v loňském roce a velkým favoritem závodu byl i letos. Ital tuto roli také splnil. ,,Prostředí i organizace závodu v Hostýnských vrších se mi líbí. Vyhovuje mi zdejší krátká rychlá trať zpestřená několika technickými trailovými úseky,“ vysvětloval Johny Cattaneo proč se letos znovu postavil na start bikemaratonu na Rusavě.

Italský profesionál to ovšem na trati neměl jednoduché. Hned v úvodním stoupání se sice probojoval do čela, ale pak se ho dlouho drželi Ondřej Fojtík, Jan Fojtík, stájový kolega Massimo Debertolis, Skalický a Pavel Žák. Většina těchto soupeřů ale později z boje o první pozici vypadla ,,Na zlatou příčku jsem však definitivně probojoval až v posledních pěti kilometrech závodu,“ prozradil v cíli Cattaneo.

,,Oba Italové a bratři Fojtíkové drželi od začátku ostré tempo. Ondřeje Fojtíka i Jana Fojtíka ovšem ze souboje o přední příčky vyřadily technické problémy. Proto jsem vycítil příležitost zabojovat o dobrý výsledek a na vrcholu posledního kopce jsem se posunul na druhé místo. V následném sjezdu už jsem si zisk stříbrné pozice pohlídal,“ uvedl v cíli Pavel Skalický.

,,Cattaneo držel vysoké tempo a proto se hned v úvodním kopci startovní pole roztrhalo na menší skupiny. Já jsem se dlouho držel na čele závodu, kde jsme všichni až na Skalického spolupracovali. Ze souboje o první místo mě však vyřadil spadlý řetěz,“ mrzely technické problémy bronzového Jana Fojtíka.

BERKOVÁ O TRIUMFU ROZHODLA V ÚVODNÍM KILOMETRU. SPOKOJENÉ JSOU TAKÉ RADKA POSPÍŠILOVÁ A MARTINA NOVOTNÁ

Kvalitní konkurence se sešla i mezi ženami. Mezi nimi Irena Berková ukázala, že se s ní po mateřské pauze musí v bikemaratonech znovu počítat.

,,Závod v okolí Rusavy jsem brala jako ostrý trénink před mistrovství republiky v maratonu horských kol,“ přiznala 35letá Berková. Ta ovšem neponechala nic náhodě a už od začátku se držela na vedoucí pozici.

,,Chvíli byla na čele Radka Pospíšilová. Ovšem po necelém kilometru jsem ji předjela. Neměla jsem ale přehled, jak daleko jsou za mnou moje největší soupeřky. Snažila jsem se však jet pořád svižným tempem. Lákalo mě totiž překonat čas z roku 2015, kdy jsem v Rusavské padesátce zajela čas 2:09:35. To se mi nakonec podařilo,“ dokázala v sobotu prodat aktuální formu bikerka z Koryčan Berková.

,,Startovní pole se hned v prvním stoupání nadělilo a stejné pořadí na čelních pozicích potom zůstalo až do cíle. Dokonce ani odstupy se příliš neměnily,“ konstatovala se svým umístěním rovněž spokojená Radka Pospíšilová, která se už v sobotu představí v dalším bikemaratonu v okolí slovinského Bledu.

,,Jako vždy, tak jsem chtěla hlavně ve zdraví dojet do cíle. Klubové vedení mě sice pasovalo na jednu z favoritek, ovšem Berková i Pospíšilová byly lepší,“ uznala Martina Novotná. Reprezentantka rusavského TÚV SÜD Bike Teamu však podala dobrý výkon. ,,Neustále jsem se pohybovala na třetím, nebo čtvrtém místě. Na bronzovou příčku jsem se dostala ve stoupání z Držkové. Na trati se mi ovšem nevyhnuly ani problémy. 2,5 kilometru před cílem se mi zasekl řetěz a v závěru mi vlivem chladnějšího počasí trochu tuhly nohy,“ netajila se Novotná.

MALOU RUSAVSKOU PADESÁTKU OVLÁDLI MLADÍK JAKUB MALÝ A ZKUŠENÁ LUCIE JAVOROVÁ

V rámci 14. ročníku FORCE Rusavské padesátky se letos popáté jel také 35 kilometrů dlouhý závod. V 5. ročníku tohoto podniku, jehož se zúčastnilo 177 bikerů, vybojoval prvenství za čas 1:21:28 Jakub Malý z VRV Teamu. Druhý skončil ve stejném čase Karel Ponížil (4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem), třetí místo bral Adrian Boruta (1:22:38).

,,S Ponížilem jsme po celý průběh závodu bojovali o první příčku. Největšího soupeře jsem nakonec porazil až na cílové pásce,“ upozornil na dramatický průběh závodu 16letý Jakub Malý.

V zajímavém měření sil mezi ženami zvítězila Lucie Javorová z Hvozdné (Valachbajk Team, 1:41:53), před o osmaosmdesát sekund pomalejší Lucii Skřivánkovou (SUPGIRSLS). Bronzovou příčku si do Opavy odvezla Silvie Vasiliadisová (1:55:48).

,,Dařilo se mi držet ostré tempo. I v drobném dešti se mi jelo skvěle. Ovšem ve sjezdu z Trojáku jsem minula odbočku a závod jsem si trochu prodloužila. Navíc jsem ztratila přehled o jeho průběhu. Nicméně nakonec se mi loňské prvenství v malé Rusavské padesátce podařil obhájit,“ oddechla si v cíli zkušená třicetiletá bikerka Lucie Javorová.

GALERIE VÍTĚZŮ HLAVNÍHO ZÁVODU FORCE RUSAVSKÉ PADESÁTKY 2017

Muži do 29 let: Pavel Skalický (Kolovna KM MTB Team) 1:41:47. Muži do 39 let: Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10. Muži do 49 let: Massimo Debertolis (Wilier-FORCE) 1:42:19. Muži do 59 let: Leopold Spáčil (Letovice) 2:02:39. Muži nad 60 let: Miroslav Frkal (Novatop Opava) 2:15:47. Ženy do 39 let: Irena Berková (Amenity Extrem Sport) 2:08:34. Ženy nad 40 let: Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 2:37:43. Junioři: Jan Anděl (Bike 2000) 1:46:06. Juniorky: Adéla Nábělková (Cyklosport Chropyně) 2:56:45). Tandemy: Tomáš Kotas, Roman Janoš (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:13:54.