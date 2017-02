Chropyně jako další město zakázala hazard. Starostka byla ale proti

Chropyně – Měst, která ze svého území vykázala hazard a hrací automaty, v regionu přibývá. Naposledy se přidala Chropyně, kde tamní zastupitelstvo odhlasovalo zákaz na svém posledním, mimořádném zasedání. Návrh přitom prošel i přes nepřízeň starostky města Věry Sigmundové: ta za celou akcí vidí podle svých slov spíš politický podtext, než zájem o život ve městě.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V Chropyni vzbudil boj o zákaz hazardu velkou pozornost, protesty a petice nakonec vyústily až k mimořádnému zasedání zastupitelstva. Tam nakonec před návrhem uspořádat o věci referendum či hazard pouze regulovat zvítězil jeho úplný zákaz.

Paradoxem ovšem je, že stávající vedení města bylo od začátku proti.

„Byla jsem pro regulaci hazardu, nechtěla jsem ho zakázat. Zákaz ještě nikdy nic nevyřešil, stačí se podívat na prohibici v Americe,“ míní starostka Věra Sigmundová.

Obává se prý nelegálních heren, které vznikly v městech, kde už podobný zákaz platí.

„Lidé budou stejně hrát, ale nevznikne z toho žádný příjem do rozpočtu města. Jsem ale demokrat, proto rozhodnutí zastupitelů respektuji,“ krčí rameny starostka.

Tvrdí, že kampaň za zákaz hazardu byla vedena manipulativně a měla politický podtext.

„Všechno to směřuje k tomu, že jsou mezi zastupiteli tlaky na mé odvolání,“ naznačuje starostka Chropyně.

Lidé, kteří zákaz hazardu v Chropyni prosazovali, ale jakoukoli politickou souvislost kategoricky odmítají.

„Sesadit starostku by v tomto případě nemělo dle mého vůbec žádný efekt. Bylo by to nesmyslné, kdyby tam nastoupil kdokoli další, problém by se mohl opakovat,“ řekl Deníku Michal Pospíšil, předseda spolku Lužňáci, který ve spojení s radniční opozicí nápad s protestem a peticí proti hazardu vymyslel.

„Stovkám lidí z Chropyně se paní starostka nelíbí. Zároveň by ale přiznali, že z těch současných zastupitelů by těžko vybírali někoho jiného,“ míní.

Město se přidalo k dalším okolním místům, kde to bez heren funguje třeba už několik let: taková je situace například v Hulíně.

„Nějaké peníze jsme z heren měli, za problémy s nimi spojené to ale nestálo. Šlo nám o zvýšení pocitu bezpečnosti a eliminaci negativních jevů jak v rodinách, tak na veřejném prostranství,“ zhodnotil v pondělí zpětně toto rozhodnutí pro Deník hulínský starosta Roman Hoza.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ