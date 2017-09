Chceme jménu biskupa Karla vrátit lesk, říká režisér nového dokumentu

Filmového zpracování se dočká jedna z nejvýznamnějších kroměřížských osobností, biskup Karel Lichtenstein– Castelcorno. A co víc, pro některé scény z biskupova života si režisér Theo Mojžíš vybral přímo Kroměříž: mimo tamní zámek také třeba Libosad, tedy barokní zahradu, kterou nechal právě Karel Lichtenstein– Castelcorno vystavět před více než tři sta padesáti lety.

Pro Kroměříž si štáb vyhradil dvanáct až třináct natáčecích dní, v rámci kterých chtějí pokrýt všechna roční období. Zatímco jarní podobu zahrady stihli natočit už dříve, jedním z letních dní bylo třeba první zářijové pondělí. Některým návštěvníkům se tak mohlo stát, že filmařům prakticky téměř vkročili do záběru.

Dokument s názvem Barokní velmož Lichtenstein– Castelcorno připravuje prostějovský režisér Theo Mojžíš v koprodukci České televize. Proč si vybral zrovna tuto osobnost?

„Protože o něm dodnes nikdo nic moc neví, momentálně ale probíhá evropský grant, který by tuto osobnost měl z pozapomnění vytáhnout. Přestože byl původem z Tyrolska, usadil se na Moravě, kam povolal italské architekty nebo sochaře z Gdaňska. Kroměříži, Mírovu, Olomouci a velké části Moravy tak dal historickou tvář, která přetrvává dodnes,“ vysvětlil pro Deník Theo Mojžíš.

Stavebník, tvůrce, hrabě

I jeho dokument má pomoci vrátit biskupovu jménu lesk, který mu náleží.

„Když se řekne Karel Lichtenstein–Castelcorno, je to pro nás v podstatě neznámý strejda. Jde tedy o to, aby se dostal na tu pozici, kam patří. Byl to totiž nejen biskup, ale také mecenáš, stavebník, zakladatel obrazové sbírky i knihovny. Rodem to byl hrabě, funkcí říšský kníže a to, co vytvořil, přenechal církvi dál k užívání. Proto tu také teď můžeme stát,“ líčí režisér.

Portrét divákům ukáže dobu, kdy bylo biskupovi asi čtyřicet let a přichází do Kroměříže, kde během deseti let zahajuje generální rekonstrukci zámku, zakládá Květnou zahradu a pozvedá zašlou slávu města.

Dokument však diváky přenese také do Olomouce, kde se biskup více věnoval pracovním povinnostem, nebo na Šumpersko, kde se odehrávaly známé čarodějnické procesy. Jedná se tak o úplně první filmové či dokumentární zpracování jeho života.

Nevšední dokument

Na hodinovém dokumentu štáb pracuje už od minulého roku. Většina natáčení je přitom soustředěna právě na letošek, premiéru však mohou diváci očekávat až na začátku roku 2019. Od klasického dokumentu se však bude Barokní velmož Lichtenstein – Castelcorno lišit.

„Já tomu říkám dokumentární férie a férie je divadelní hra s překvapivými prvky. I my chceme diváka různě překvapovat, takže točíme s herci nebo například balet. Stále to však bude o jeho životě,“ ujišťuje režisér.

Diváci se tak mohou těšit na vídeňské baletní mistry nebo třeba světově proslulé hráče na loutnu.

Samotného biskupa pak ztvární známý herec Jaroslav Plesl, který v současnosti účinkuje v Dejvickém divadle a v rámci letošních Letních shakespearovských slavností jej mohli diváci vidět třeba v roli Hamleta.