Četníci z Luhačovic? Nově se přesunou do Kroměříže

Teprve nedávno dokončila Česká televize vysílání série nového seriálu Četníci z Luhačovic, další série bude ale pro obyvatele Kroměříže zajímavější: právě tam by se totiž mělo další natáčení četnických trampot přesunout.

O spolupráci na volném pokračování seriálu zasazeného právě do okresního města stojí i kroměřížská radnice. Také městská rada zastupitelstvu doporučila memorandum o spolupráci s Českou televizí na projektu Četníci z Kroměříže odsouhlasit.

Podle kroměřížského starosty Jaroslava Němce může seriál Kroměříži jedině prospět.

„Je to pro město velká příležitost k propagaci, vždyť Kroměříž by měla být přímo v názvu seriálu. Podle memoranda radnice například poskytne filmařům lokality ve svém vlastnictví, zprostředkuje jim kontakty a poskytne jim podporu při jednání s dalšími subjekty v Kroměříži nebo také pomůže při zajišťování zázemí pro výrobní štáb České televize při natáčení, ať už jde o parkování, či o zajištění ubytovacích kapacit,“ vylíčil starosta.

Natáčení by tedy měli na tržbách pocítit také hoteliéři a drobní živnostníci, protože jejich služby televizní štáb logicky využije. Přínos natáčení ve městě ostatně pro Deník potvrzuje i vedení luhačovické radnice.

„Tady to televize řešila s lázněmi, ale jako město z toho Luhačovice určitě vyšly dobře. Dostaly se do povědomí lidí po republice, mělo to určitě pozitivní ohlas,“ zhodnotila natáčení seriálu luhačovická starostka Marie Semelová.

V kroměřížské sérii chce produkce využít nejen prostory zámku a zahrad, ale i historických ulic, městských interiérů a širokého okolí. Téma četníků navíc do Kroměříže zapadne i historicky.

„Producenti seriálu se zabývali i historií, především pátrali v archivech, a přestože některé příběhy jsou samozřejmě vždy smyšlené, přislíbili nám i použití některých reálných historek z minulosti. V Kroměříži četníci totiž vždy fungovali, takže se toho v archivech dá najít docela dost,“ podotkl starosta Jaroslav Němec.

Pokud všechno půjde podle plánů, filmaři by měli začít pracovat v příštím roce.

„V případě schválení memoranda autor projektu podle něj dopracuje základní dějový koncept, který bude letos na podzim předložen ke schválení programové radě České televize. Pokud jej rada schválí, seriál by se měl natáčet v letech 2018 a 2019,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Zatímco v Četnících z Luhačovic se na televizních obrazovkách předvedli třeba Martin Donutil, Vica Kerekes, nebo Jiří Langmajer, obsazení kroměřížské série je zatím ve hvězdách.