Centrum pro rodinu v Kroměříži ocenilo vítěze soutěže pro malé výtvarníky

Kroměříž – Vernisáž výtvarné soutěže dětských prací s tématem Vánoce v naší rodině se v úterý konala v Centru pro rodinu v Kroměříži. V předvánočním období měly totiž děti možnost nakreslit či namalovat, jak se jejich rodina připravuje na svátky.

„Do soutěže se nám sešlo téměř 120 prací z deseti mateřských a základních škol. Veliký obdiv patří nejen dětem, ale i jejich učitelkám výtvarné výchovy či vychovatelkám družin nebo i rodičům, kteří děti ke kreslení nadchli," poznamenala Markéta Matlochová z pořádajícího centra.

Vedoucí hodnotící komise Oldřiška Zálešáková pochválila děti za to, že daly možnost nahlédnout do zákulisí rodin a za to, že z prací vyzařuje veliké těšení na svátky a zapojení do příprav od pečení cukroví, zdobení stromečku, či pořízení kapra. Komise tak neměla snadný úkol s výběrem prací, protože obrázky byly opravdu velmi vydařené.

Oceněno nakonec bylo celkem 17 výtvarných děl. Malé i větší autory přišli doprovodit rodiče, sourozenci, prarodiče či paní učitelky, zazpívali jsme si vánoční koledu, ochutnali cukroví a děti dostaly diplom a knihu," popsala Markéta Matlochová s tím, že vítěze jednotlivých kategorií zveřejnilo centrum na svých webových stránkách a všechny soutěžní práce jsou vystavené v jeho prostorách za kostelem svatého Mořice: v lednu budou k vidění během návštěvních hodin centra, tedy každé pondělí od 16 do 17.30 hodin a ve čtvrtky od 14 do 17 hodin, případně po předchozí domluvě.

