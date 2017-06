Čas klíšťat. Nemocnice už hlásí dva případy boreliózy

Na nejvyšším možném stupni je v posledních dnech podle hydrometeorologického ústavu aktivita klíšťat. Znamená to samozřejmě zvýšené riziko nebezpečných chorob, třeba Kroměřížská nemocnice už letos musela řešit případy lidí nakažených právě od klíšťat.

Ilustrační foto.Foto: Dagmar Novotná

„V letošním roce máme prozatím dva případy boreliózy. S klíšťovou encefalitidou zatím naštěstí nebyl žádný pacient vyšetřen, ale evidujeme jeden případ herpetické encefalitidy,“ sdělila Deníku mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Zmíněné onemocnění je podobně jako klíšťová encefalitida virového původu a má velmi vysokou úmrtnost. Projevuje se bolestí hlavy, horečkou, zvracením, závažnými poruchami vědomí a dalšími příznaky.

Letošní počty nakažených se už nyní blíží těm loňským: to nemocnice zaznamenala za celý rok tři případy boreliózy a dva virové encefalitidy, u které ale nebyl prokázán původce.

Zatímco riziko nakažení klíšťovou encefalitidou je poměrně nízké, u boreliózy je i čtyřikrát větší.

„Pravděpodobnost promoření klíšťat je asi dvacet procent, takže jde o každé páté klíště na celém území Česka. Oproti tomu promořenost klíšťat virem klíšťové meningoencefalitidy se odhaduje asi do pěti procent a to v přírodních ohniscích nákazy,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková.

Počty nakažených lidí jsou v Česku poslední roky relativně vyrovnané: nejhorší za posledních pět let byl rok 2013, kdy se u nás boreliózou nakazilo přes šest set osmdesát lidí, loni oproti tomu jen tři sta osmdesát.

Lékaři v regionu zatím nárůst pacientů přicházejících kvůli klíštěti zatím nezaznamenali.

„Lidé si je většinou vytahují sami, chodí sem potom se zarudnutím, takové případy jsme letos měli dva. To sice ještě také není borelióza, ale už by se to do ní mohlo vyvinout. Nejde ale o pupínek po štípnutí, ten může přetrvávat až deset dnů. Pro boreliózu typické kolo, nebo kruh, se kterým už je nutné jít k lékaři, vzniká po čtrnácti dnech až dvou měsících,“ varuje třeba praktická lékařka Dana Dreserová z Bystřice pod Hostýnem.

Letošní novinkou je domácí test na boreliózu, který lze koupit asi zhruba tři sta korun v lékárně a přímo z rozdrceného klíštěte do deseti minut zjistit, jestli bylo boreliózou nakaženo. Na trhu je také kromě běžných repelentů přípravek, který klíště zmrazí a to tak nemůže do těla vypouštět toxické látky.