Buďte obezřetní, varuje po útocích v Berlíně policie v kraji

Kroměřížsko, Zlínský kraj – Podobně jako v případě loňských teroristických útoků v Paříži, také pondělní masakr na vánočních trzích v Berlíně se dotkne i dění v regionu. Lidé jsou zaskočení blízkostí místa nejnovějšího útoku, mnozí mají v Německu příbuzné či známé.

Policejní hlídky na vánočním trhu na náměstí Míru ve Zlíně.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Mám v Berlíně vzdálenou rodinu, sice tedy na opačné straně, díky bohu, ale i tak mě zamrazilo. Hned jsem zjišťovala, jestli je vše v pořádku. Osobně do Berlína nejezdím, rodina dorazí občas za námi, ale už je to doslova za dveřmi, prostě hrůza," kroutí hlavou třeba Andrea Javoříková z Kroměříže.

Někteří obyvatelé regionu se do Berlína před svátky chystali.

„Byli jsme na vánočních trzích ve Vídni a chtěli jsme i do Berlína, byli jsme tam totiž naposledy před pěti lety a chtěli jsme si to zopakovat, berlínské trhy patří k nejkrásnějším. Díky bohu je manžel nemocný a nikam jsme nakonec nejeli," podotkla další Kroměřížanka Eva Srovnalová.

Hodně lidí přemítá o tom, jestli se podobné neštěstí může jednou stát i u nás.

„Ukrást náklaďák takový problém není. Do zahraničí na vánoční trhy jezdím do Mnichova a taky jsme hodně přemýšleli, jestli letos vůbec někam vyrazíme. Vedení Evropské unie by se mělo probrat, tohle je jejich vina, na úkor jejich nesmyslné politiky otevřené náruče," nebere si servítky automechanik Roman Lasík z Holešova.

Deník oslovil krajskou policii s žádostí o upřesnění případných opatření v regionu, její vedení ale mělo během dopoledne poradu, která se podle dostupných informací týkala právě bezpečnostních opatření. Ta by měla být podobná jako po zmíněných loňských útocích v Paříži: zvýšený počet hlídek a výzva obyvatelům regionu k ostražitosti.