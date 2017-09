Beachvolejbal na Bajdě přispěl na kola pro africké děti

Rozpálený písek, azurová obloha a dostatek slunečních paprsků. Mnozí si mohli myslet, že jsou skoro na pláži v nějaké exotické destinaci. Na Bajdě v Kroměříži se v sobotu odehrál první ročník benefičního turnaje Gambia bech open v plážovém volejbalu, jehož výtěžek poputoval na podporu organizace Kola pro Afriku, jež má v Kroměříži bohatou historii.

Cílem akce bylo především pomoci dobré věci. Současně však sedm týmů nadšených hráčů na kurtech bojovalo ze všech sil o první cenu, již byla gambijská sošku Mama afrika, symbol plodnosti.

„Říká se, že kdo se jí dotkne, do roka se dočká přírůstku do rodiny. Na turnaji v Uherském Hradišti se to už dvakrát vyplnilo, tak uvidíme,“ prozradil se šibalským úsměvem ředitel projektu Kola pro Afriku Roman Posolda.

První cenu si nakonec po urputném závěrečném souboji odnesl domácí tým Beach Bajda, který porazil Mokrošáky. I tak všichni odcházeli z kurtů s úsměvem na rtech. Pomohli dobré věci a ještě se u toho skvěle pobavili a zasportovali.

„Počasí vyšlo úplně na jedničku. I atmosféra byla super a dobře jsme si všichni zahráli a udělali snad i něco dobrého pro potřebné. Už se těším na další ročník a určitě budeme poctivě trénovat,“ řekl Rostislav Čech člen týmu České pojišťovny, která věnovala projektu Kola pro Afriku šek v hodnotě patnácti tisíc.

Celý výtěžek z akce poputuje na podporu projektu Kola pro Afriku, díky čemuž budou moci vypravit další kola dětem do Gambie.

„Už ve čtvrtek se bude konat jubilejní desátá nakládka kol v Ostravě. Odkud vyšleme dalších 350 kol do Gambie. Celkem jsme jich tam tak díky lidem nejen v Kroměříži poslali už sedm tisíc,“ dodal Roman Posolda.

Vendula Pudelková