Koupací sezonu zlepšil srpen, bazény v regionu však hlásí konec

Sezona na koupalištích v regionu se kvůli počasí nijak mimořádně nevydařila: shodují se na tom až na výjimky provozovatelé jednotlivých areálů. Zlepšení v podobě vyšších teplot sice přinesl srpen, na většině koupališť už ale dál štěstí pokoušet nebudou a většina z nich tak pro letošek zavře už po nadcházejícím víkendu.

Kroměřížské koupaliště Bajda. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Poslední možnost mají třeba návštěvníci kroměřížské Bajdy: tam sezonu ukončí hned po akci Krom Wars, která se koná první zářijový pátek a sobotu.

„Má být jen kolem třiadvaceti stupňů a voda je také studená, protože v noci už klesá teplota,“ vysvětlil provozovatel koupaliště Petr Opravil. Sezona byla podle něj na Bajdě letos spíše průměrná.

V Holešově naopak už v polovině léta hlásili skvělé výsledky, které druhý prázdninový měsíc ještě umocnil.

„Byli jsme velmi spokojení a stále jsme. Vloni byla celková návštěvnost kolem devíti tisíc, letos jsme na čtrnácti,“ informoval jednatel provozujících technických služeb Libor Liška.

Že by se sezona vylepšila v srpnu, přitom podle něj není moc obvyklé.

„Je to zvláštní, říká se, že co se neudělá v červenci, se v srpnu nezachrání,“ podotkl.

Tentokrát ale vedra přilákala na holešovské koupaliště i jedenáct set návštěvníků za den, i tam ale plánují zavřít s koncem srpna.

Úplně zklamaní nakonec nejsou ani na hulínském koupališti, kde měli v polovině sezony návštěvnost podprůměrnou.

„V srpnu byl silný týden, ale je pravda, že konec je opět o ničem,“ krčí rameny vedoucí provozující společnosti Kombyt servis Antonín Huťka.

V nejteplejších dnech na koupaliště dorazilo i patnáct set lidí.

„Přesná čísla budeme mít až v září, ale myslím, že to bude průměrná sezona, možná lepší průměr,“ zhodnotil Antonín Huťka.

Hulínské koupaliště bude zítra uzavřeno kvůli konání triatlonových závodů, neděle pak bude pravděpodobně posledním dnem letošní sezony.

V Chropyni byli z první poloviny léta rozčarovaní asi nejvíc, i tam ale nakonec dotáhli návštěvnost aspoň k průměru.

„Momentálně máme asi třiadvacet tisíc návštěvníků, což je takový zlatý střed. Je to sice méně než více, ale oproti červenci se to v srpnu určitě zlepšilo,“ uznal provozní Dalibor Kondler.

Zatímco v červenci navštívilo koupaliště za den nanejvýš sedmnáct set lidí, v srpnu jich bylo i přes dva tisíce. V Chropyni tak nechají návštěvníkům na poslední koupání víc času.

„Předpokládáme, že necháme otevřeno až do druhého zářijového víkendu. Samozřejmě, když se zhorší počasí, hrotit to nebudeme,“ předeslal provozní.

Pak už prý budou především doufat v mírnější zimu, ta loňská jim totiž způsobila značné potíže.

„Kvůli mrazu jsme měli velké náklady na rozvodech vody nebo na filtracích. Tuhá zima nás hodně poškodila a budeme určitě ve ztrátě,“ povzdechl si Dalibor Kondler.

Nejpozději v příštím týdnu hodlají ukončit sezonu také v Morkovicích-Slížanech.

„Chceme to udělat především kvůli dětem, abychom měli první zářijový den ještě otevřeno, když mají školáci volno,“ vysvětlil vedoucí tamních technických služeb Petr Tlach.

Letos se tam s návštěvností dařilo lépe, než vloni.

„Nebylo to nijak výrazné, ale oproti minulému roku byl letošek trošičku lepší, co se týká počasí i tržeb. Byla to slušná sezona,“ míní.

A podobně to vidí také v Koryčanech, kde ukončí sezonu také v neděli.

„Bylo to dobré, oproti minulému roku. Člověk chce sice vždy víc, ale buďme spokojení s tím, co bylo,“ uzavřel provozní tamního koupaliště František Trubačík.