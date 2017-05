Audit Deníku: Reforma policie způsobila ztrátu kvalitních lidí

Velký seriál Deníku pokračuje dalším ožehavým tématem - investicí do policie, její reorganizací a kontroverzní reformou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Šlo o ztrátu kvalitních lidí," zní názor na reformu

Zlínsko – Policejní reformě, s níž přišla policie vloni v létě, a na jejíž popud později rezignoval šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta, většina osobností ze Zlínska nevěří.

„Z informací, které mám k dispozici z médií, se domnívám, že šlo o účelovou a nepřipravenou záležitost, na níž zatím ani její prosazovatelé nedokázali ukázat konkrétní přínosy,“ reagoval ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec. Pomohla policejní reforma k efektivnějšímu stíhání zločinců? „Ne. Kvůli tomu se také asi reforma nedělala. Myslím si, že vedení policie chtělo tímto opatřením získat některé úseky vyšetřování více pod svou kontrolu,“ domnívá se Jan Skoch, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice. Podle ředitele zlínské Charity Vlastimila Vajďáka na tuto otázku může objektivně odpovědět málokdo.

Lékař Krajské nemocnice T. Bati ve zlíně Vladimír Řihák však reformě věří. „Jsem přesvědčen, že ministr Chovanec je kompetentní člověk, který svou práci dělá dobře. Kroky, které vedly ke sjednocení a zkvalitnění práce policie, vítám,“ podělil se o svůj názor Řihák.

„Těžko posoudit. Objasněnost kriminálních činů je stále zhruba na stejné úrovni,“ dodal jeho kolega Lubomír Nečas. Podle starosty SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje Josefa Bernatíka jde zatím o velmi krátkou dobu k posouzení. (hed)

Michal Zetel: Nevážíme si lidí bránících zákon a spravedlnost

Slovácko – Policejní reformě, s níž přišla policie vloni v létě, a na jejíž popud později rezignoval šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta, většina osobností ze Slovácka nevěří.

Buď se jim zdá doba, po kterou policie běží v nové podobě, příliš krátká na hodnocení nebo často poukazují na mnoho problémů, které s reformou byly spojeny.

Na otázku, jestli reforma pomohla efektivnějšímu stíhání zločinců, se spíše shodují na odpovědi ne. Mnohé osobnosti vychází z osobních zkušeností.

Jedním z těch, kdo řekl ne, je i ředitel Slováckého divadla Michal Zetel. ten poukazuje na politické pozadí reformy. „Z osobních kontaktů zevnitř dotčených útvarů vím zcela jistě, že některé byly příliš schopné a efektivní a ohrožovaly dělbu politické moci v této zemi," myslí si Michal Zetel. Dodává ale, že v řadách Policie ČR je pořád řada idealistů bránících zákon a spravedlnost.

„Nevážíme si jich. Dobře nám tak," láme nad Čechy hůl ředitel hradišťského divadla.

Na jiné nedostatky poukázal ředitel ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. „Policejní reformu vnímám jako účelovou a nepřipravenou, žádné zlepšení nepozoruji," odpověděl na otázku po efektivitě stíhání zločinců Jan Vorba s tím, že obdivuje nasazení běžných policistů, kteří často ani neznají pojem víkend. (bm)

Panelisty Deníku spojil spíš skeptický postoj

Kroměřížsko – Ani jedna jediná kladná odpověď. Snad poprvé se osobnosti z Kroměřížska shodly v pravidelné anketě Panel Deníku natolik, že ani jeden oslovený neoznačil policejní reformu končící vlády jako úspěšný a efektivní nástroj ke stíhání zločinců. Je pravdou, že zhruba polovina panelistů se klonila k odpovědi NEVÍM nebo jejich variantám. „Myslím si, že reforma je spíše mocenský a politický boj," říká třeba ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková. Podobně skeptický je také šéf Muzea Kroměřížska Jiří Stránský. „Vypadá to, že mnohdy je větší kumšt vyznat se v tom, na které straně ti zločinci jsou," míní.

Nikterak pozitivně nehodnotí policejní reformu ani Svatava Ságnerová, která působila řadu let jako pedagožka právě na policejní škole v Holešově. „Tato změna organizační struktury pouze rozjitřila vztahy uvnitř policie a přispěla k odchodů kvalitních odborníků mimo rezort, s efektivitou stíhání zločinců nesouvisí," poznamenala.

Ředitel kroměřížského Arcibiskupského gymnázia Jan Košárek je pak přesvědčen, že struktura policie není rozhodující. „Hlavní jsou lidé a prostředky schopné efektivně konat. Odvážně hledat pravdu," odpověděl další z panelistů Deníku na Kroměřížsku.

Reforma policie nepomohla, myslí si lidé na Valašsku

Valašsko – Policejní reforma, kterou v polovině minulého roku podepsal ministr vnitra Milan Chovanec, nadělala nemálo zlé krve v řadách policie a také ve vládě. Přílišnou popularitu si nezískala ani u veřejnosti.

Vyplývá to mimo jiné také z odpovědí respondentů Auditu Deníku. Lidé oslovení na Valašsku jsou v reakcích na otázku, zda pomohla reforma policie k efektivnějšímu stíhání zločinců, neobvykle zajedno: ani v jednom případě nezazněla kladná odpověď.

Podle ředitelky Základní škol to, jak ji odpovědní představitelé prezentovali a její potřebu obhajovali v médiích, mě moc nepřesvědčilo," řekla respondentka.

Také zdravotní sestra Petra Proksová si zásadních dopadů policejní reformy nevšimla.

„Stále máme spoustu zločinců na svobodě a málo policistů ve službě. Policistům chybí finanční motivace i materiální vybavenost," je přesvědčená Petra Proksová.

Že by reforma policie pomohla k efektivnějšímu stíhání zločinců, si nemyslí ani jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček či vsetínský hudebník a textař Dušan Trličík. První policejní reformu označil pouze za „kosmetickou úpravu", druhý si zase myslí, že policie by měla být především nezávislá na politicích.

Je pravdou, že při projednávání reformy se ukázalo, že tomu tak není. Kvůli policejní reformě a rozdílným názorům na ni se totiž v ohrožení ocitla i koaliční smlouva vládnoucích stran a hrozil rozpad vlády.

Dojem, jaký ve veřejnosti reforma zanechala, vystihl ředitel vsetínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické Dan Žárský.

„Z policejní reformy ve mně spíše přetrvává pachuť z vyřizování si osobních účtů špiček policie a ministerstev," nechal se slyšet.

Pomohla policejní reforma efektivnějšímu stíhání zločinců?

Odpovědi panelistů Zlínského kraje

INDEX Zlínského kraje

23%

O tom, že reorganizace a reforma policie nebyla správný krok, je přesvědčena většina panelistů Deníku ze Zlínského kraje.

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

ANO/NE. Těžko posoudit. Objasněnost kriminálních činů je stále zhruba na stejné úrovni.



Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

NEVÍM.



Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

NE.



Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg,

NE. Nevěřím, že takto nepřipravená a zoufale amatérsky komunikovaná reforma bez širší politické podpory může mít zásadní vliv na zlepšení práce policie.



Marian Dej, 42 let, kněz ve Slavičíně

NE.



Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO. Neznám přesná data a statistiky, ale pár větších případů se na veřejnost díky tomu dostalo.



Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce.

NE. Bohužel kauzou R. Šlachty (ÚOOZ) se spravedlnost a slušnost začala ubírat jinou cestou. No, po volbách čas ještě ukáže.



Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

NE. Stíhání zločinců by pomohlo, kdyby žádní nebyli. Podivné vyměňování šéfů ve vedení policie na mě nepůsobí dobře. V noci mě pak straší ve snech muži v policejních mundúrech, kteří mi chtějí zakázat zpívat.



Čestmír Vančura, 63 let, zlínský podnikatel

NE. Je to ale můj zcela subjektivní názor na podkladě jen veřejně dostupných informací.



Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

NE. Byla nezvykle rychlá, znamenala rozpad fungujících týmů, které měly prokazatelné výsledky, a stále mám obavy, zdali nebyla pouze politicky motivovaná s cílem zamést pod koberec některé kauzy. Žádný efekt reformy jsem prozatím nezaznamenal.



Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

NE. Kvůli tomu se také asi reforma nedělala. Myslím si, že vedení policie chtělo tímto opatřením získat některé úseky vyšetřování více pod svou kontrolu.



Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO. Všechny policejní složky by měly mít jediného velitele – policejního prezidenta. Reorganizace policie patří k jeho kompetencím a já chci věřit, že napomůže k efektivnější práci policie.



Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti Otrokovická Beseda

NE. Žádnou změnu v pozitivním směru jsem nezaznamenal, ale rád se nechám překvapit.



Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

NE. Šlo jen o mediální rozruch a ztrátu kvalitních lidí od policie.



Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO I NE. Myslím, že tuto otázku může objektivně zodpovědět málo kdo.



Vladimír Řihák, 52 let let, lékař

Myslím, že ANO. Jsem přesvědčen, že ministr Chovanec je kompetentní člověk, který svou práci dělá dobře. Kroky, které vedly ke sjednocení a zkvalitnění práce policie, vítám.



Luděk Randár, zlínský herec

NEVÍM. Nikdy jsem u žádného stíhání nebyl.



Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

NE. Bohužel v naší zemi není moc policejní oddělená od moci zákonodárné a soudní. Mohli jsme vidět právě při policejní reformě. Máme malý problém – toto je podstata demokracie.



Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

NE. Z informací, které mám k dispozici z médií se domnívám, že šlo o účelovou a nepřipravenou záležitost, na níž zatím ani její prosazovatelé nedokázali ukázat konkrétní přínosy.



Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

NE, respektive vůbec netuším, ale velmi často žasnu, co zde řadě lidí prochází. Nejde o policii, ale o celý systém soudnictví a vymahatelnosti práva, které přebujelo, je nesrozumitelné, umožňuje mnoho výkladů a požírá samo sebe. Ztrácí se v něm spravedlnost a morálka. Působí to jako jed na náladu společnosti a naopak jako elixír na sílu těch, kteří toho využívají.



Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

NEVÍM.



Josef Bernátík, 64 let, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO/NE. Jde o velmi krátkou dobu k posouzení.



Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. Policejní složky byly v původní podobě často organizovány duplicitně. Takto došlo touto reformou k jasnějšímu nastavení kompetencí a hierarchie. Čas ukáže, jak se toto organizační opatření promítlo do reálné efektivity činnosti.



Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Z pohledu čísel jistě. Z pohledu občana si můžeme myslet svoje. Svůj názor odpovím slovy klasika: „Je třeba více indiánů a méně náčelníků“.



Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

NE. Pozadí policejní reformy je natolik nejasné, že k ní nemělo dojít. Pokud by bylo déle diskutováno s odborníky, mohla vzbuzovat více důvěry u veřejnosti.