75. výročí atentátu. Heydrichovy katy ukryl před činem profesor z Počenic

Nejmenší opičky světa, ještěry, plazy, pavouky, želvy a malý mořský svět: to vše a navíc naživo představí dětem výstava, které se po dvou letech vrátila do Zámecké galerie v Holešově. Kromě jedněch z nejzajímavějších živočišných druhů na planetě tak láká i na možnost dostat se do jejich bezprostřední blízkosti, vyfotografovat se s nimi a pomazlit.